В Солнечногорске вручили медали ветеранам СВО

Церемония вручения удостоверений членам ассоциации ветеранов СВО прошла 23 марта в Солнечногорске. В организацию приняли 14 человек, шестерых наградили медалями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Удостоверения новым членам Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска вручили в торжественной обстановке. Участников специальной военной операции поблагодарили за службу и защиту Отечества руководство объединения и приглашенные гости, среди которых был волонтер, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин.

«Для меня большая честь принимать участие в подобных мероприятиях. Большое спасибо за приглашение. Крепчайшего здоровья нашим Героям и их семьям», — отметил Александр Зарубин.

На церемонии подчеркнули, что ассоциация помогает ветеранам быстрее восстановиться и адаптироваться к мирной жизни, а также решать возникающие вопросы. Члены объединения участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи, занимаются патриотическим просвещением молодежи и реализуют социальные проекты.

«Вручение удостоверений — это символ перехода к новой миссии: от боевой работы к роли наставников и общественных деятелей. Рад, что филиал становится для защитников вторым домом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

После официальной части для новых членов ассоциации организовали чаепитие. Присоединиться к объединению можно по телефону +7 (996) 966-33-70. Организация работает по адресу: Солнечногорск, ул. Красная, д. 22А, 1 этаж. Ее возглавляет майор запаса Дмитрий Воробьев, участник региональной программы «Герои Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.