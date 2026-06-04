В Солнечногорске ветераны СВО вышли на яхтах на озере Сенеж

Занятие по яхтингу для участников специальной военной операции и их семей прошло 4 июня на озере Сенеж в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие более 20 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие организовала местная ассоциация ветеранов СВО совместно с межотраслевым институтом реабилитации человека и некоммерческой организацией «Мир человека». Под руководством инструкторов участники познакомились с основами управления парусными яхтами и вышли на воду.

После тренировки для гостей подготовили совместный обед. Организаторы отмечают, что такие встречи помогают ветеранам отвлечься от повседневных забот, восстановить силы и провести время с близкими.

«Яхтинг на Сенеже уже становится доброй традицией. Подобные мероприятия проводятся второй год подряд и являются частью программы адаптивного спорта и социальной реабилитации ветеранов. Именно из таких встреч складывается настоящее сообщество поддержки, дружбы и взаимопомощи», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В муниципалитете при поддержке ассоциации ветеранов СВО продолжают реализовывать проекты по адаптации бойцов к мирной жизни, в том числе занятия адаптивным спортом, картингом и водными видами активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.