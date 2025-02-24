В Солнечногорске прошел автопробег в поддержку участников СВО

Масштабный автопробег и флешмоб в честь годовщины начала специальной военной операции провели в Солнечногорске. К акциям присоединились порядка сотни машин и 300 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выстроили автомобили в форме букв ZOV на парковке у физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».

«Мы всегда побеждали за счет нашей силы воли и единства. Это очень важно и сейчас, когда мы всеми силами приближаем Победу. Все наше общество сейчас пишет историю», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

После флешмоба автолюбители дружной колонной проехали по маршруту в поддержку защитников Отечества. Он пролегал по Ленинградскому шоссе до набережной Сенежа.

«Символично, что в честь годовщины начала специальной военной операции мы все вместе на машинах единым строем плечом к плечу проехали и поддержали наших бойцов», — сказала руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

В акции участвовали члены «Единой России», «Боевого Братства», ассоциации ветеранов СВО, волонтерских организаций и неравнодушные жители.

«Я рада, что присутствую на таком мероприятии, что в таком формате оно проходит у нас в Солнечногорске. С самого начала СВО я принимаю активное участие в поддержке и помощи нашим бойцам. И теперь я не могла остаться в стороне», — сказала участница акции Юлия Саболевская.

Следующий подобный автопробег планируют провести в мае.

Событие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» «Связь поколений». Он призван подчеркнуть единство многонационального народа страны и преемственность традиций.

В ежегодном обращении к жителям Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание помощи семьям наших защитников Родины.

«Подмосковье — это прежде всего люди. Это предприниматели, волонтеры, ученые, воспитатели, наши строители и правоохранительный блок. И, конечно, сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят. Именно поэтому на основании Указа президента создан Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». У нас он работает в Красногорске, возглавляет его Ольга Владимировна Ермакова — супруга героя, командира. И кроме этого центра в каждой территории у нас открыты центры поддержки семей военнослужащих», — отметил Андрей Воробьев.