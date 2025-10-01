В Солнечногорске прокуроры провели прием военнослужащих в военном госпитале
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев совместно с работником прокуратуры Московской области провел личный прием военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 2 ФГКУ «1586 военный клинический госпиталь» Минобороны России, передает пресс-служба ведомства.
Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат.
Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.