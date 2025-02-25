В Солнечногорске наградили волонтеров за помощь бойцам СВО

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил жителей за добровольную помощь и поддержку военнослужащих специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Признание получили волонтеры за работу по разным направлениям. Участники движения «Серебро Солнечногорья» собирают и отправляют гуманитарную помощь, активисты Движения Первых плетут маскировочные сети, молодогвардейцы изготавливают окопные свечи и пишут письма бойцам со словами поддержки.

Самым старшим награжде, нным стал 77-летний Сергей Кухарев, а самым юным — 13-летняя Вера Короткова.

«Быть волонтером — это значит помогать без лишних слов, от души и с полной самоотдачей. В нашем округе таких людей сотни: школьники, общественники, депутаты, ветераны, бойцы, вернувшиеся из зоны СВО. Каждого волонтера я знаю в лицо, это значит, что у нас один ориентир. Спасибо вам за ваши добрые сердца и неоценимый вклад», — обратился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава вручил волонтерам грамоты от имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и партии «Единая Россия». Торжественная церемония состоялась в «Альянс Коворкинге».

Светлана Лукина пришла в волонтерство в 2022 году, с начала СВО. Она проводит большую работу по сбору помощи для бойцов на передовой.

«Большое спасибо всем, кто помогает нашим ребятам. Даже маленькая помощь бесценна. Когда приходит от них СМС со словами благодарности, понимаешь, что все не зря. Иногда бывает тяжело, но думаешь о ребятах, которые защищают нашу родину, и работаешь с ними до Победы», — поделилась руководитель штаба комитета семей воинов Отечества городского округа Солнечногорск Светлана Лукина.

Каждый житель округа может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам. Сделать это можно в едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО (ул. Красная, д. 22А, 1 этаж), волонтерских и общественных организациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.