В Солнечногорске госнаграды вручили семьям погибших участников СВО

В ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске состоялась церемония вручения государственных наград семьям солдат, проявивших исключительное мужество и героизм при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На церемонии присутствовали матери, жены, дети, друзья и близкие люди героев. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Константин Михальков, военный комиссар Олег Слабоспицкий, советник главы округа Виктория Куракова и Благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

Родственникам погибших военнослужащих вручили государственные награды: ордена Мужества, ордена генерала Шаймуратова, медали Суворова и «За отвагу» посмертно.

«Эти награды — лишь малая частица той благодарности, которую мы все испытываем к нашим ребятам и их семьям. Такая потеря не может быть напрасной. Наша обязанность — помнить. Помнить и быть достойными их подвига», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Получить юридическую помощь и психологическую поддержку участники спецоперации и члены их семей могут в ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Он находится по адресу: ул. Красная, д. 22А, ТЦ «Солнечный», 1 этаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.