В Сочи задержали отца с дочерью, которые хотели уехать воевать за Украину

В Сочи сотрудники ФСБ задержали двух граждан РФ, которые собирались отправиться на территорию Украины для участия в боевых действиях против российских войск в составе военизированного формирования, признанного в России террористическим, сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого ГУР МО Украины военизированного формирования», — отмечается в материале.

Задержание было проведено сотрудниками ФСБ России совместно с СГБ Республики Абхазия.

Следствие установило, что отец с дочерью установили связь через Telegram с представителями украинской террористической организации и, следуя инструкциям кураторов, занимались сбором данных о действующих российских военных. Они также готовились к переезду на Украину для участия в боевых действиях против России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.