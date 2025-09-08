Город Славянск в ДНР, который продолжает удерживаться армией Украины, остался без света. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные интернет-паблики.

«В Славянске пропал свет», — заявили журналисты.

Между тем российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил, что украинские ресурсы заявили о «мощных прилетах» по Славянско-Краматорской агломерации. Взрывы звучат с ночи, отметил военный корреспондент.

Сегодня, 8 сентября, «Страна.ua» также сообщала, что в ДНР нанесен новый удар по инфраструктуре крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпании Украины ДТЭК. По информации организации, российские войска атаковали обогатительную фабрику. Журналисты предполагали, что объект мог находиться под городом Доброполье в Покровском районе ДНР.