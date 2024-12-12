В школе № 31 Химок открыли музей специальной военной операции

В школе № 31 городского округа Химки открыли музей специальной военной операции. Вместе с учителями и школьниками участие в торжественной церемонии приняли председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский и депутат совета депутатов Артур Каримов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Создание музея СВО — важный вклад, который будет способствовать становлению будущих патриотов нашей страны. Важно, чтобы учащиеся изучали историю как минувших времен, так и современности, знали и помнили своих героев. Как действующий участник спецооперации я тоже внес свой вклад и передал экспонаты», — рассказал Артур Каримов.

Народный избранник также подчеркнул, что в экспозиции отражены три ветви конфликтов — в Афганистане, Чечне и на Украине. Все экспонаты являются подлинными.

Кроме того, в школе № 31 провели патриотическое мероприятие в преддверии Дня Конституции РФ. Химчанам рассказали об истории главного документа нашей страны, о правах и обязанностях каждого гражданина страны.

«Знание своих и уважение прав других людей, умение ими пользоваться — самое важное, чем мы можем способствовать реализации принципов, заложенных в основном законе России. Поэтому крайне важно знать хотя бы основные ее положения», — сказал Сергей Малиновский.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что в Химках уже более 5 месяцев реализуют масштабную патриотическую программу. Она направлена на объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России, своему городу и его истории.

Для горожан ежедневно проводят различные мероприятия: мастер-классы, лекции, открытые уроки, кинопоказы, выставки, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.