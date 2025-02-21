В школе № 3 Жуковского открыли Парту Героя в честь бойца СВО Станислава Елецкого

В школе № 3 в Жуковском открыли Парту Героя в честь выпускника Станислава Елецкого, погибшего в ходе проведения СВО. Станислав окончил школу № 3, был душой компании, играл на гитаре, увлекался автомобилями и мотоциклами. «Добрый и жизнерадостный» — так о нем вспоминают близкие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После срочной службы в армии Станислав решил продолжить военное дело. 24 февраля 2022 года уехал на СВО. Служил в должности командира разведки артиллерии. 30 сентября 2022 года погиб при выполнении боевого задания. За самоотверженность, смелость и решительность при выполнении воинского долга посмертно награжден Орденом Мужества. Погибшему Станиславу было 23 года.

На мероприятии присутствовали глава Жуковского Борис Аубакиров, председатель совета депутатов города Юрий Прохоров, члены Комитета семей воинов Отечества, депутаты, родные и друзья Станислава, педагоги.

«Проект «Парта Героя» реализуется по всей стране. Это прекрасная инициатива, направленная на сохранение памяти о людях, которые являются примером для подрастающего поколения. За каждой такой партой Героя стоит судьба человека и личный пример мужества, героизма и любви к Родине», — прокомментировал глава Борис Аубакиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.