В школе № 3 Реутова торжественно открыли Парту Героя

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» в школе № 3 городского округа Реутов прошло торжественное открытие ученической парты с размещенной на ней информации о Константине Сергеевиче Вяткине. Сержант Российской армии, боец Кантемировской танковой дивизии, участник СВО, Константин учился в этой школе с 1 по 6 класс. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так же, как и сегодняшние школьники, он приходил с классом в школьный музей, знакомился с историей 53 Отдельного мотоциклетного полка, который в 1943 году участвовал в освобождении Луганска от немецко-фашистских захватчиков. А спустя 80 лет бойцы российской армии повторили этот подвиг.

Константин был одним из тех, кто отдал свою жизнь, защищая Луганскую народную республику. Он награжден медалью Минбороны РФ за участие в СВО.

«В мае мы открыли памятную доску на доме, где жил Константин. Навечно запечатлено имя Константина и на Аллее Славы. И, конечно, наша с вами главная задача — это чтить и сохранить самое важное — память о наших героях», — отметила заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина на торжественной церемонии.

Открытие «Парты Героя» — это важное событие и большая честь для школы. Помнить земляков, знать их подвиг, чтить их имена — долг и священная обязанность каждого россиянина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.