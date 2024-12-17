В школе № 16 округа Долгопрудный открыли доску Героев СВО

10 имен участников специальной военной операции появились на доске Героев, открытой в филиале школы № 16 в Павельцево округа Долгопрудный. Эти воины — выпускники школы (бывшей № 8). Они и сейчас находятся в зоне СВО. А двое из бойцов — Александр Попов и Евгений Заседателев — вместе с детьми, депутатами, представителями администрации округа и родными других военнослужащих приняли участие в открытии доски Героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Учащиеся 8Э класса решили узнать, есть ли среди выпускников школы военнослужащие специальной военной операцию. Классный руководитель Матюхина Анна Сергеевна поддержала стремление детей и вместе с ними начала поисковую работу. Ребята общались с семьями воинов, поздравляли их с праздниками, организовывали встречи в школе. Итогом совместной деятельности стало открытие доски Героев СВО», — рассказала директор школы № 16 Марина Маликова.

Право открыть доску Героев было предоставлено участнику СВО, выпускнику школы Евгению Заседателеву и депутату совета депутатов Долгопрудного Алексею Цепляеву.

На мероприятии минутой молчания почтили память погибших бойцов.

После завершения торжественной части в школе прошел мастер-класс по плетению сетей под руководством Татьяны Воробьевой, организатора группы «Сети для СВОих».

В Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту.

Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Задать дополнительные вопросы можно по телефону 8 (925) 223-35-40.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.