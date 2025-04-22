В школе Каширы прошло открытие Парту Героя в честь бойца СВО

Василий Викторович Жиров вырос в Ожерелье. После окончания школы поступил в колледж. Дальше — служба в армии. В мае 2023 года он понял, что его долг — защита Родины, заключил контракт и был направлен в 26 мотострелковый полк на Херсонское направление.

За время службы показал себя не только опытным командиром, но и механиком-водителем, наводчиком-оператором БМП. Был представлен к награждению орденом Мужества и медалью «За отвагу», но при жизни получить их не успел: 20 июня 2024 года, выполняя боевую задачу по выводу техники из зоны обстрела артиллерией противника и верхового огня, он геройски погиб в районе населенного пункта Крынки.

«Он был любознательным и упорным. Много читал, много знал. Был хорошим товарищем. Его любили и уважали. Серьезные решения принимал самостоятельно и считал, что каждый сам ответственен за свою жизнь», — вспоминают о каширянине-участнике СВО Василии Викторовиче Жирове его родные и его товарищи.

В торжественной церемонии открытия Парты Героя приняли участие глава округа Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, руководитель местного отделения Ассоциации участников СВО Александр Зотов, родные и близкие Героя, его боевые товарищи, школьники.

Почетное право сидеть за Партой Героя было предоставлено ученице 9 класса, активной участнице Всероссийских предметных олимпиад школьников и школьной общественной жизни Полине Пятиной и обучающемуся 3 класса, неоднократному победителю в спортивных соревнованиях по тхэквондо Кириллу Дудину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.