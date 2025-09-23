В школе Чехова состоялось открытие «Парты Героя»

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин вместе с семьей и учениками средней школы Чехов-2 открыли Мемориальную доску и «Парту Героя» в память о Сергее Богданове. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На торжественном мероприятии присутствовали юнармейцы, друзья и знакомые героя, а также местные жители. Открытие мемориалов приурочено к дню памяти Сергея — год назад, 23 сентября, он погиб, выполняя задачи в зоне специальной военной операции.

Сергей родился в декабре 2001 года в военном городке, посещал дошкольное учреждение «Солнышко» в Чехове. Учился в средней школе Чехов-2, которую окончил в 2018 году. После получения полного среднего образования он ушел на срочную службу, которую проходил в воздушно-десантных войсках Наро-Фоминска. Там же им был подписан контракт на участие в СВО.

Сергей принимал участие в освобождении населенных пунктов от украинских националистических вооруженных формирований, проявляя невероятную смелость и воинскую доблесть. Участвовал во взятии Бахмута, служил в Часовом Яре и других местах, о локации которых по долгу службы не распространялся.

Зимой 2024 года Сергей стал командиром отделения, но, к сожалению, звание сержанта получить не успел. В августе 2024 года был контужен. В сентябре вернулся на службу и выполнял боевые задачи на Курском направлении 23 сентября 2024 года героически погиб.

За проявленное мужество и героизм Сергей Богданов был награжден Медалью Жукова и Медалью Суворова. Посмертно — Орденом Мужества.

«Установка мемориальной доски на здании школы — это дань памяти и уважения герою, который не пожалел своей жизни, защищая нашу Родину. Открывая „Парту Героя“, мы присоединяемся к Всероссийскому образовательному проекту партии „Единая Россия“, создавая при этом символ, который будет напоминать будущим поколениям о мужестве наших героев, которые жили с нами в одно время и погибли во имя мира и безопасности нашей страны. Для нас важно, чтобы наши дети знали имена и подвиги героев, которые жили рядом, чтобы хранили память о них. Сергей за свою короткую жизнь стал настоящим символом стойкости и беспримерной любови к Родине. Его имя навсегда будет вписано в историю нашей страны, округа и школы, где он учился», — сказал Михаил Собакин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.