В Шатуре военному врачу вручили удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий встретился с участницей специальной военной операции, фельдшером боевой группы Оксаной Камсковой. Встречу приурочили ко Дню офицера. В этот день Николай Прилуцкий вручил лейтенанту Оксане Камсковой удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оксана — многодетная мама, врач-терапевт, функциональный диагност Шатурской больницы. Она ушла в зону спецоперации спасать жизни бойцов, где работает под позывным Мещера.

На встрече поговорили о буднях воинской службы, об успехах и тревогах, о том, как удается выполнять поставленные задачи.

«Общаясь с Оксаной, снова отметил ее удивительный неиссякаемый оптимизм. И оказалось, ее улыбку, жизнелюбие и добрый нрав замечают и ценят и сослуживцы. Наш огонек — так называют ее бойцы», — рассказал Николай Прилуцкий.

Оксана Камскова продлила контракт еще на полгода. И на вопрос о планах на будущее отвечает: «Пока просто будем служить».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.