В Шатуре ветерану СВО вручили медаль «За отвагу»

Александр Попов удостоен государственной награды за взятие Авдеевского террикона. Награду ветерану передал глава муниципального округа Николай Прилуцкий.

«Огромной честью для меня стало вручение медали «За отвагу» ветерану СВО Александру Попову. Этой награды наш земляк удостоился за взятие Авдеевского террикона», — отметил Николай Прилуцкий.

Во время службы в зоне спецоперации Александр получил тяжелые ранения. После лечения и реабилитации он ведет активный образ жизни, занимается спортом и поддерживает боевых товарищей, регулярно выезжая «за ленточку».

До отправки в зону СВО Александр жил и работал в Москве. Сейчас он планирует вернуться в родной округ, чтобы работать и приносить пользу на малой родине.

«Узнал, что Александр отлично управляет трактором, предложил ему работу в округе. Наш герой обещал подумать», — сообщил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.