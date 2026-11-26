В Шатуре подвели итоги работы по поддержке ветеранов СВО и их семей

Местное отделение ассоциации ветеранов СВО и отделение фонда «Защитники Отечества» 25 ноября провели в Шатуре совместную отчетную конференцию. Участники подвели итоги работы за 2026 год и обсудили направления помощи ветеранам и их семьям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов сообщил, что организация объединяет свыше 120 ветеранов. Она помогает им адаптироваться к мирной жизни, получить образование, найти работу, пройти реабилитацию и лечение.

Ассоциация также поддерживает семьи военнослужащих, формирует и доставляет гуманитарные конвои, участвует в патриотическом воспитании молодежи.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Виктория Ментюкова рассказала о действующих мерах поддержки ветеранов и порядке оформления положенных льгот и выплат.

Депутат Московской областной думы Эдуард Живцов представил актуальные законодательные инициативы и изменения в нормативной базе, направленные на усиление социальной защиты участников СВО и их близких.

В завершение конференции спикеры ответили на вопросы военнослужащих и членов их семей, разобрали частные ситуации и дали персональные рекомендации.

Семьи военнослужащих муниципального округа Шатура могут получить консультацию и помощь в местном отделении ассоциации ветеранов СВО по телефону +7 (917) 510-02-29 или в центре поддержки участников спецоперации по номеру +7 (985) 473-96-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.