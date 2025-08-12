В Севастополе могут надолго отключать интернет из-за атак БПЛА

Время ограничения мобильного интернета и других средств связи в Севастополе и на всем Крымском полуострове может возрастать. Это связано с вражескими атаками беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рекомендовал предупредить об этом родных и друзей. При этом голосовая связь и СМС будут работать в штатном режиме, ими можно воспользоваться, если не будет доступа к мессенджерам.

При себе важно иметь запас наличных денег. При ограничениях работы мобильного интернета банкоматы, банковские терминалы и приложения на смартфонах могут не загружаться, как программы служб такси и навигаторы у водителей. Поэтому стоит сохранить номера такси в телефоне.

Wi-Fi можно пользоваться в проверенных заведениях, но не стоит подключаться к открытым сетям, которые даже не имеют авторизации по номеру телефона. Мошенники могут украсть ваши данные. Для работы навигатора водителям нужно скачать офлайн-карты.