В Серпухове поздравили семьи воинов-интернационалистов и участников СВО с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня поздравил матерей, жен и близких участников специальной военной операции, а также воинов-интернационалистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Творческие коллективы Губернского колледжа под руководством Народного учителя России, Почётного гражданина Московской области и Серпухова, директора Александра Ивановича Лысикова, подготовили концертную программу, чтобы поддержать женщин и подарить им весеннее настроение.

Слова благодарности и теплые пожелания также выразили Председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутаты совета депутатов Юлия Громова и Алексей Батогов, а также руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Спасибо матерям, женам и всем родным Героев за стойкость и терпение — вы олицетворяете настоящую любовь и преданность. Мира, душевного тепла и благополучия!

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.