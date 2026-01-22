В Серпухове подвели итоги творческого конкурса рисунков

сегодня в 12:20

В Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Серпухове подвели итоги творческого конкурса. Мероприятие состоялось 20 января и было организовано по инициативе Единого Центра и главы Городского округа Серпухов Алексея Шимко, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Творческий конкурс рисунков «Снеговики города С.» дал детям возможность нарисовать самого любимого снежного персонажа. Работы участников наградили депутат окружного Совета Елена Акимова и руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева.

После награждения юные серпуховичи приняли участие в мастер-классе по созданию снежных символов зимы. Занятие провели педагоги Центра внешкольной работы, а анимационную программу организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Для всех таких встреч важно подарить детям праздник, а их отцам — уверенность, что семьи находятся в заботливых руках.

«Для нас эти встречи — возможность подарить детям радость и творческие минуты, а их защитникам — уверенность в том, что их семьи под надежной поддержкой» — отметил Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.