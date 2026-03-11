сегодня в 16:54

В Серпухове поддержали участника СВО и передали гумпомощь

В Серпухове 10 марта участник специальной военной операции Алексей посетил Единый центр поддержки, где ему передали гуманитарную помощь и дизельный генератор. С военнослужащим встретились депутат и представители бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей отправился в зону боевых действий добровольцем в 2023 году. Он служит старшим наводчиком расчета на Константиновском направлении и награжден медалью Жукова. Дома его ждут супруга Оксана и трое сыновей.

Во время визита в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей боец пообщался с депутатом совета депутатов Вячеславом Ореховым. Представители предпринимательского сообщества передали ему дизельный генератор, а профсоюз медучреждений — необходимую гуманитарную помощь для сослуживцев.

«Спасибо всем, кто участвует в сборе и доставке грузов», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

В округе продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. К помощи подключены социальные и медицинские учреждения, общественные организации, бизнес и жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.