В Серпухове открылась выставка художественных работ «Родина в сердце героя»

В Музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка художественных работ «Родина в сердце героя». Экспозиция посвящена участникам специальной военной операции и представляет собой уникальную возможность прикоснуться к подвигу современных защитников Отечества через призму искусства, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инициатор — Серпуховское отделение Ассоциации ветеранов СВО.

На торжественном открытии создателей выставки, художников и военнослужащих СВО поприветствовали заместитель главы муниципалитета Татьяна Орлова, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.

Выставка приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

«Практически все представленные работы созданы с натуры, что придает им особую ценность», — сказала Татьяна Орлова.

С каждой неделей экспозиция пополняется новыми портретами Героев, участников СВО.

Выставка работает до 13 апреля. Вход свободный.

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