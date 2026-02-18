В Серпухове около 600 кг гуманитарной помощи отправили на передовую ко Дню защитника Отечества

Груз уже идет на Купянское, Красно-Лиманское, Белгородское и Курское направления — туда, где защитникам всегда нужно тепло. В посылках — теплые вещи, термобелье, батарейки, аптечки и внимание людей, которые упаковывают каждую коробку вместе с добрыми словами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

18 февраля перед отправкой в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча ветеранов боевых действий с родными бойцов, учениками школы № 8, молодогвардейцами и волонтерами. Для молодежи такие встречи — возможность живого общения с теми, на кого действительно стоит равняться.

«Работа не останавливается. В эту пятницу волонтерам будет передана следующая партия гуманитарного груза. Спасибо всем, кто приносит, собирает, упаковывает и доставляет посылки прямо в руки Героям», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.