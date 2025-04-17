В Сергиевом Посаде депутат Мособлдумы Александр Легков передал дрон для фронта

Ранее на личный прием к депутату обратилась супруга военнослужащего из Сергиево-Посадского округа. О подвиге ее мужа с позывным «Калина» знает вся страна. В ходе беседы Ольга передала просьбу от бойца и его сослуживцев — батальону необходим квадрокоптер для выполнения боевых задач. Областной депутат оперативно откликнулся на обращение и передал военнослужащим новый дрон «Mavic 3T».

«Сюжеты о штурмовике с позывным „Калина“, который в одиночку произвел подрыв важного блиндажа противника, прошли по многим новостям, включая Первый канал. Процесс выполнения задания запечатлен с беспилотника и поражает легкостью и точностью исполнения», — отметил Александр Легков.

Депутат подчеркнул, что подобная поддержка необходима, ведь современные устройства, особенно беспилотники, значительно повышают эффективность выполнения боевых задач и спасают жизни бойцов. Также Александр Легков передал для батальона 50 маскировочных сетей и сухие души.

«Ни для кого не секрет, что дроны в зоне проведения специальной военной операции — расходный материал. Поэтому не прекращаем помогать нашим ребятам и внимательно реагируем на каждый запрос», — добавил Легков.

Партия «Единая Россия» продолжает системную поддержку участников СВО, оперативно реагируя на запросы с передовой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.