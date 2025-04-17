В Сергиевом Посаде депутат Мособлдумы Александр Легков передал дрон для фронта
Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков продолжает поддерживать участников специальной военной операции. Он передал дрон для фронта, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.
Ранее на личный прием к депутату обратилась супруга военнослужащего из Сергиево-Посадского округа. О подвиге ее мужа с позывным «Калина» знает вся страна. В ходе беседы Ольга передала просьбу от бойца и его сослуживцев — батальону необходим квадрокоптер для выполнения боевых задач. Областной депутат оперативно откликнулся на обращение и передал военнослужащим новый дрон «Mavic 3T».
«Сюжеты о штурмовике с позывным „Калина“, который в одиночку произвел подрыв важного блиндажа противника, прошли по многим новостям, включая Первый канал. Процесс выполнения задания запечатлен с беспилотника и поражает легкостью и точностью исполнения», — отметил Александр Легков.
Депутат подчеркнул, что подобная поддержка необходима, ведь современные устройства, особенно беспилотники, значительно повышают эффективность выполнения боевых задач и спасают жизни бойцов. Также Александр Легков передал для батальона 50 маскировочных сетей и сухие души.
«Ни для кого не секрет, что дроны в зоне проведения специальной военной операции — расходный материал. Поэтому не прекращаем помогать нашим ребятам и внимательно реагируем на каждый запрос», — добавил Легков.
Партия «Единая Россия» продолжает системную поддержку участников СВО, оперативно реагируя на запросы с передовой.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.