В Сергиево-Посадском округе передали помощь участникам СВО

Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Сергиево-Посадском округе продолжает передавать адресную помощь бойцам и ветеранам. По адресу Валовая, 50а семьи получают технику и гуманитарные грузы для отправки на передовую, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С самого утра в центр приходят родственники военнослужащих. Маргарита, супруга бойца с позывным «Ибанез», получила детектор дронов для мужа. Оборудование планируют доставить на Запорожское направление, где военнослужащий выполняет боевые задачи.

За гуманитарной помощью также приехал ветеран боевых действий Виктор Турбаевский. Сейчас он вместе с сослуживцем из 89-го танкового полка доставляет грузы на Бахмутское направление. В автомобиль загрузили продукты питания, маскировочные сети, спальные мешки и другие необходимые вещи.

«Сейчас востребованы продукты, горелки, медикаменты, потому что нужен небольшой объем, их цепляют за „птиц“ и передают на позиции, для бойца это очень важно и жизненно необходимо», — рассказал Виктор Турбаевский.

Представители центра также вручили ему членский билет Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.