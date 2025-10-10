сегодня в 21:18

В сентябре подмосковные единороссы отправили в зону СВО более 720 тонн грузов

С начала 2025 года партийцы направили фронту и новым регионам более 3,5 тысяч тонн помощи, а всего с начала спецоперации — почти 16,5 тысяч тонн. За последние дни единороссы из ряда округов Подмосковья отправили в зону СВО транспорт, медикаменты, спецоборудование и другие необходимые вещи, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В частности, из Егорьевска в новые регионы отправился гуманитарный конвой, в сборе и отправке груза приняли участие местные партийцы, «Молодая Гвардия», а также жители и представители бизнеса.

В его состав вошли строительные материалы, инструменты, медицинские препараты, продукты питания, маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ и другие предметы.

В Мытищах глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая вместе с партийцами передала автомобиль «Нива» бойцу-мытищинцу.

«Он лично подобрал для себя подходящую машину, обратился с просьбой оказать содействие в приобретении. Сегодня вручили бойцу ключи от „Нивы“, она поможет ребятам в подвозе продовольствия, а также транспортировке раненых», — отметила Юлия Купецкая.

Также в Мытищах на этой неделе приготовили и очередную партию гуманитарного груза для фронта.

По просьбе бойцов были приобретены станция РЭБ, медицинское оборудование, тепловизионные одеяла, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, коптер, анализатор дронов, газовые баллоны.

Помимо этого, по просьбе Совета депутатов Лисичанска ЛНР туда отправили медоборудование для ребенка с ОВЗ.

Очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО также направили из Ленинского округа. Груз, собранный по просьбе бойцов 47-й танковой дивизии, на фронт передали секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов, депутат фракции партии Дмитрий Белитский и активисты «Молодой Гвардии».

В состав партии вошли гвозди, маскировочные сети, сетка-рабица, газовые баллоны, сварочные аппараты, бензиновые генераторы, термоодеяла и масло для бензопил.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.