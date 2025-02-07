В селе Петровское дети написали письма и нарисовали рисунки для участников СВО

Дети с радостью и энтузиазмом подошли к делу, понимая, что их маленькие жесты могут оказать большое влияние на жизнь тех, кто находится вдали от дома, на фронте. В своих письмах ребята делились своими мечтами, планами и воспоминаниями, а в рисунках изображали яркие моменты своей жизни, полные света и радости. Эта искренность и чистота их чувств не могут не трогать. Письма и рисунки предназначены для военнослужащих, которые с нетерпением ждут весточки из дома. Они не только передадут солдатам тепло и поддержку, но и напомнят им о том, за что они борются. Каждая строчка, каждое изображение — это проявление заботы, которое придаст им моральные силы и согреет сердца в трудные моменты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.