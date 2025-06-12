В Саратовской области простились с экс-министром, погибшим в зоне СВО

Согласно официальному сообщению районной администрации, Беликов пал смертью храбрых в районе населённого пункта Марковский.

Карьера Беликова была полна противоречий: в 2008 году он возглавлял министерство регионального развития Саратовской области, позже занимал должность директора ФГУП «Консервный завод» ФСИН России. Однако в 2018 году Энгельсский районный суд вынес ему обвинительный приговор — 8,5 лет колонии за организацию крупной растраты бюджетных средств.

Расследование установило, что Беликов и его сообщники создали схему фиктивных поставок растительных жиров, завышая цены на дешёвую продукцию и перечисляя государственные деньги на подконтрольные счета.

Несмотря на тюремное прошлое, его гибель на передовой была официально признана властями, что вновь поднимает вопрос о роли участников с непростой судьбой в специальной военной операции.