В Рузском округе наградили школьников за роспись УАЗа для СВО

В Рузском муниципальном округе 2 марта наградили учащихся детской школы искусств из поселка Дорохово за роспись автомобиля УАЗ, который направят бойцам специальной военной операции. Благодарности также получили их педагоги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Рузского муниципального округа Людмила Егорова совместно с депутатом фракции «Единая Россия» Андреем Рыбальченко вручила юным художникам почетные грамоты. Ребята оформили автомобиль УАЗ, подготовленный к отправке в зону специальной военной операции.

Инициативу реализовали при участии благотворительного фонда «Троя», который восстановил машину и подготовил ее к передаче бойцам. Школьники и их наставники разработали художественное оформление автомобиля, вложив в работу творческие идеи и поддержку военнослужащих.

«Надеюсь, что уникальная „Буханка“ станет неоценимой помощью для наших солдат, сражающихся вдали от дома. Подобные инициативы подчеркивают высокую степень гражданской ответственности и сплоченности жителей нашего муниципалитета!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.