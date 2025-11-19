В Рузе прошел Урок мужества

В начале встречи депутат Совета депутатов Рузского муниципального округа Марина Кучарина вручила почетные грамоты педагогам за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Перед школьниками выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Юрий Лысенков. Он поделился с ребятами реальными историями о мужестве и товарищеской взаимовыручке, рассказал о современных героях, защищающих интересы страны. Особый интерес у учащихся вызвала демонстрация видеороликов о о том, как правильно действовать при попытках вербовки через телефонные звонки, а также разобрали алгоритмы защиты личных данных. Также ребятам рассказали о применении беспилотников в ходе специальной военной операции. Ученики задавали вопросы о том, что значит быть героем в современном мире, как технология меняет характер военной службы и какие качества нужны сегодня защитнику Родины.

«Самыми важными качествами для защитника Родины во все времена остаются верность долгу, умение принимать решения в критической ситуации и готовность брать на себя ответственность. Современный военный должен сочетать техническую грамотность с сильным характером и моральной устойчивостью. И помните: героем может стать каждый из вас — не только на поле боя, но и в обычной жизни. Честно выполнять свою работу, помогать слабым, защищать правду, заботиться о своей семье — это тоже героизм. Любовь к Родине начинается с малого — с уважения к своей истории, с заботы о своем городе или селе, с добрых дел по отношению к окружающим», — подчеркнул Юрий Лысенков.

В завершение встречи ребята поблагодарили Юрия Алексеевича за искренний и содержательный рассказ.

«Уроки мужества играют важнейшую роль в патриотическом воспитании молодежи. Когда дети видят перед собой настоящих героев, слышат живые истории о службе и подвиге, это производит на них неизгладимое впечатление и помогает формировать правильные жизненные ориентиры», — сказала депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Марина Кучарина.

