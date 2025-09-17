В Рузе пройдет турнир по водному поло памяти участника СВО Ивана Лукина
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
С 17 по 20 сентября 2025 года во Дворце водных видов спорта «Руза» пройдут соревнования по водному поло среди юношей и девушек до 15 лет, посвященные памяти И. Б. Лукина.
Иван Лукин — молодой актер и поэт родом из Рузского муниципального округа стал первым российским писателем, погибшим в СВО. В начале марта 2022 года части морской пехоты после переформирования заходили из Крыма в Мариуполь. Бойцы уже знали, что бои будут тяжелыми. Во время разведывательного рейда в тылу врага подразделение морпехов, в составе которого был Иван Лукин, попало в окружение. В течение суток Иван пулеметным огнем отбивал атаки укронацистов. Он пожертвовал жизнью, прикрывая отход своих товарищей. Гвардии матрос Иван Лукин посмертно награжден орденом Мужества.
Этот мальчик вырос в счастливой, дружной, интеллигентной семье. Он стремился найти свое место в жизни: пробовал себя на актерском поприще, мечтал о режиссерской работе, увлеченно занимался литературным творчеством. И все, казалось бы, ему легко давалось. Но… Столичная жизнь со множеством богемных и хипстерских тусовок, полная околотворческой мишуры, фальши, торгашества не давала настоящей реализации, отвлекала от чего-то главного. Юноши в период взросления часто ощущают неприкаянность, определенную ненужность. Напоминала о себе и душевная травма — ранняя смерть матери… Иван учился в Литературном институте, но на третьем курсе остро ощутил потребность во внутренней перезагрузке. Он взял академический отпуск и в 2020 году ушел в армию. В военкомате попросился в морскую пехоту. После срочной службы в Севастополе стал контрактником. Там его и застала начавшаяся спецоперация по уничтожению нацизма на Украине, защите Донбасса и освобождению исторических русских земель.
Участники турнира:
- группа «А»: «СШОР-1» г. Руза (юноши); «Орион» г. Балашиха; «Жемчужина» г. Москва; СК «Галеон» г. Волгоград;
- группа «Б»: МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва; «СШОР-3» г. Руза (девушки); «Пионер» г. Раменское; сборная команда Республики Крым.
Расписание матчей:
17 сентября
12:30 — торжественное открытие турнира;
13:00 — «СШОР-1» г. Руза (юноши) — СК «Галеон» г. Волгоград;
13:45 — «Орион» г. Балашиха — «Жемчужина» г. Москва;
14:30 — МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва — сборная Крыма;
15:15 — «СШОР-3» г. Руза (девушки) — «Пионер» г. Раменское;
16:00 — СК «Галеон» г. Волгоград — «Жемчужина» г. Москва;
16:45 — «СШОР-1» г. Руза (юноши) — «Орион» г. Балашиха.
18 сентября
13:00 — сборная Крыма — «Пионер» г. Раменское;
13:45 — МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва — «СШОР-3» г. Руза (девушки);
14:30 — СК «Галеон» г. Волгоград — «Орион» г. Балашиха;
15:15 — «Жемчужина» г. Москва — «СШОР-1» г. Руза (юноши);
16:00 — «СШОР-3» г. Руза (девушки) — сборная Крыма;
16:45 — «Пионер» г. Раменское — МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва.
19 сентября (полуфиналы)
13:00 — матч за выход в полуфинал (3А — 4Б);
14:00 — матч за выход в полуфинал (4А — 3Б);
15:00 — полуфинал (1А — 2Б);
16:00 — Полуфинал (2А — 1Б).
20 сентября (финальный день)
11:00 — матч за 7-е место;
12:00 — матч за 5-е место;
13:00 — матч за 3-е место;
14:00 –матч за 1-е место;
15:00 — торжественное награждение победителей и призеров.
Вход на трибуны свободный. Приходите поддержать юных спортсменов!
Также будет организована онлайн-трансляция. Ссылки на прямые трансляции матчей будут доступны на официальном сайте ДВВС «Руза» https://dvvs.ru/online.
Турнир проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.