В Рузе пройдет турнир по водному поло памяти участника СВО Ивана Лукина

С 17 по 20 сентября 2025 года во Дворце водных видов спорта «Руза» пройдут соревнования по водному поло среди юношей и девушек до 15 лет, посвященные памяти И. Б. Лукина.

Иван Лукин — молодой актер и поэт родом из Рузского муниципального округа стал первым российским писателем, погибшим в СВО. В начале марта 2022 года части морской пехоты после переформирования заходили из Крыма в Мариуполь. Бойцы уже знали, что бои будут тяжелыми. Во время разведывательного рейда в тылу врага подразделение морпехов, в составе которого был Иван Лукин, попало в окружение. В течение суток Иван пулеметным огнем отбивал атаки укронацистов. Он пожертвовал жизнью, прикрывая отход своих товарищей. Гвардии матрос Иван Лукин посмертно награжден орденом Мужества.

Этот мальчик вырос в счастливой, дружной, интеллигентной семье. Он стремился найти свое место в жизни: пробовал себя на актерском поприще, мечтал о режиссерской работе, увлеченно занимался литературным творчеством. И все, казалось бы, ему легко давалось. Но… Столичная жизнь со множеством богемных и хипстерских тусовок, полная околотворческой мишуры, фальши, торгашества не давала настоящей реализации, отвлекала от чего-то главного. Юноши в период взросления часто ощущают неприкаянность, определенную ненужность. Напоминала о себе и душевная травма — ранняя смерть матери… Иван учился в Литературном институте, но на третьем курсе остро ощутил потребность во внутренней перезагрузке. Он взял академический отпуск и в 2020 году ушел в армию. В военкомате попросился в морскую пехоту. После срочной службы в Севастополе стал контрактником. Там его и застала начавшаяся спецоперация по уничтожению нацизма на Украине, защите Донбасса и освобождению исторических русских земель.

Участники турнира:

группа «А»: «СШОР-1» г. Руза (юноши); «Орион» г. Балашиха; «Жемчужина» г. Москва; СК «Галеон» г. Волгоград;

группа «Б»: МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва; «СШОР-3» г. Руза (девушки); «Пионер» г. Раменское; сборная команда Республики Крым.

Расписание матчей:

17 сентября

12:30 — торжественное открытие турнира;

13:00 — «СШОР-1» г. Руза (юноши) — СК «Галеон» г. Волгоград;

13:45 — «Орион» г. Балашиха — «Жемчужина» г. Москва;

14:30 — МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва — сборная Крыма;

15:15 — «СШОР-3» г. Руза (девушки) — «Пионер» г. Раменское;

16:00 — СК «Галеон» г. Волгоград — «Жемчужина» г. Москва;

16:45 — «СШОР-1» г. Руза (юноши) — «Орион» г. Балашиха.

18 сентября

13:00 — сборная Крыма — «Пионер» г. Раменское;

13:45 — МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва — «СШОР-3» г. Руза (девушки);

14:30 — СК «Галеон» г. Волгоград — «Орион» г. Балашиха;

15:15 — «Жемчужина» г. Москва — «СШОР-1» г. Руза (юноши);

16:00 — «СШОР-3» г. Руза (девушки) — сборная Крыма;

16:45 — «Пионер» г. Раменское — МК «СШОР Запад-Радуга» г. Москва.

19 сентября (полуфиналы)

13:00 — матч за выход в полуфинал (3А — 4Б);

14:00 — матч за выход в полуфинал (4А — 3Б);

15:00 — полуфинал (1А — 2Б);

16:00 — Полуфинал (2А — 1Б).

20 сентября (финальный день)

11:00 — матч за 7-е место;

12:00 — матч за 5-е место;

13:00 — матч за 3-е место;

14:00 –матч за 1-е место;

15:00 — торжественное награждение победителей и призеров.

Вход на трибуны свободный. Приходите поддержать юных спортсменов!

Также будет организована онлайн-трансляция. Ссылки на прямые трансляции матчей будут доступны на официальном сайте ДВВС «Руза» https://dvvs.ru/online.

Турнир проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

