сегодня в 15:33

В Рузе организовали бесплатную психологическую поддержку участников СВО и членов их семей

Жители Рузского муниципального округа получили уникальную возможность получать бесплатные консультации профессионального психолога Светланы Павловны Герасименко. Она является мамой военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, имеет многолетний опыт психологической практики — более 30 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Своеобразие услуг заключается в предоставлении профессиональной психотерапевтической помощи именно людям, столкнувшимся с особыми условиями стресса и переживания в зоне СВО, а также участникам и семьям участников СВО. Консультации проводятся исключительно очно в клубе «Активное долголетие», расположенном в поселке Тучково по адресу улица Лебеденко, дом 19.

Для получения консультации необходимо предварительно записаться по указанному телефону: +7 (964) 538-18-91. Прием осуществляется каждую неделю по понедельникам после 16 часов дня.

«Этот проект призван поддержать военнослужащих и членов их семей, обеспечить эмоциональную устойчивость и облегчить преодоление трудностей, возникающих вследствие участия в специальных операциях,» — сказал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.