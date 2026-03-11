сегодня в 07:28

В Ростовской области сбили около 40 украинских беспилотников за ночь

Прошлыми вечером и ночью ВСУ устроили попытку массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. В результате больше 40 БПЛА противника были сбиты, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники ВСУ сбили в Таганроге. Также БПЛА ликвидировали в пяти районах Ростовской области — Неклиновском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском и Куйбышевском.

Пострадавших среди людей нет. Однако в Черткове урон получила линия электропередач. Обошлось без пожаров.

Подачу электричества в частные дома получилось восстановить. Процесс занял полтора часа. Беспилотная опасность в регионе все еще действует.

