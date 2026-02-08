В Ростехе раскрыли, закончатся ли у России танки

сегодня в 09:40

Ростех: танки у ВС РФ не кончатся, вопреки словам противника

Использование новой и модернизированной военной техники в зоне специальной военной операции увеличивается. Танки у ВС РФ не кончатся, несмотря на слова противника, рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

В зоне СВО солдаты получают Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72БЗМ. «Уралвагонзавод» увеличил производство танков в разы. Такая техника регулярно дорабатывается. Ее модернизируют с учетом боевого опыта.

Благодаря улучшениям, у машин значительно увеличены боевые возможности. Танки стали живучее.

Создана отточенная система эвакуации и ремонта машин. Благодаря этому, танки получается за короткий срок вернуть в строй.

«Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — добавил Оздоев.

