В российских регионах набирают резервистов для защиты инфраструктуры

В двух десятках субъектов Российской Федерации стартовала кампания по набору добровольцев в специализированные подразделения для защиты критически важных объектов. Как выяснил «Коммерсантъ» , соответствующие отряды формируются в рамках нового законодательства, подписанного президентом 4 ноября, которое разрешает использовать резервистов не только в военное, но и в мирное время.

Основными задачами резервистов станут борьба с беспилотниками, пресечение деятельности диверсионных групп и охрана объектов топливно-энергетического комплекса. В приграничных регионах, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, эти подразделения также могут привлекаться к эвакуации населения и обеспечению режима контртеррористической операции.

Участники сборов, срок которых не превышает шести месяцев в год, получат статус военнослужащих с сохранением среднего заработка по основному месту работы и дополнительными выплатами. Размер денежного довольствия варьируется в зависимости от региона: например, в Брянской области рядовой состав будет получать от 40,5 тыс. рублей в месяц, а в Тульской области резервисты могут рассчитывать на единовременные выплаты до 150 тыс. рублей.

Возрастные ограничения для участия составляют до 50 лет для солдат и сержантов и до 65 лет для офицеров. Все кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже «Б» и не иметь судимости.