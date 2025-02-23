В России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников

Спецоперация

Минувшей ночью над шестью российскими регионами сбили 20 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Аппараты перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

Пять БпЛА ликвидировали над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью, по два — над Тульской и Воронежской областями.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали регион. Пострадавших нет.