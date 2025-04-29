В России за ночь ликвидировали 40 украинских беспилотников

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

11 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, восемь — над Нижегородской областью, семь — над Орловской областью, по четыре — над Крымом и Черным морем, по два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Брянской областями.

Кроме того, с 20 часов 28 апреля до 6 часов 29 апреля ПВО ликвидировала 91 украинский беспилотник самолетного типа над российской территорией.