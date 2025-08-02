В Рязани загорелось здание после удара БПЛА

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В Рязани беспилотники типа «Лютый» ударили по району ТЦ «Виктория Плаза», вызвав пожар в одном из зданий. Местные жители сообщают о серии из 10 взрывов, также дроны замечены над Новосёлово, Пионерской Рощей и Рыбновским районом.

Ранее в Воронежской и Липецкой областях обломки дронов упали в жилых кварталах, в том числе возле детского сада.

В Таганроге (Ростовская область) ПВО сбила несколько БПЛА, летевших на малой высоте над частным сектором.

Официальных данных о жертвах и разрушениях пока нет.