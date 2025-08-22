На Украине в статусе военнопленного пребывает около тысячи россиян

В российских учреждениях ФСИН содержатся приблизительно 6 тысяч украинских военнопленных. Некоторые из них пребывают там с весны 2022 года, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

На территории Украины в статусе военнопленных находится около тысячи российских граждан.

Ранее RT сообщало о том, что украинская сторона без объяснения причин исключила из списков на обмен тысячу своих солдат, которые уже длительное время находятся в заключении в российских тюрьмах.

В связи с этим украинские военнопленные обратились к Владимиру Зеленскому с петицией, в которой задались вопросом, нужны ли они на родине.

Военнопленные также адресовали Зеленскому вопрос о причинах отсутствия обмена по принципу «всех на всех».

Список с именами и фотографиями украинских военнопленных, которым было отказано Киевом в обмене, был передан главой России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу в ходе саммита, проходившего на Аляске.