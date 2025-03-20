В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ повреждена школа

В результате обстрела ВСУ здание школы получило повреждения, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Отмечается, что пострадала школа на улице Черняховского.

По данным Управления, Вооруженные силы Украины в период с 17.20 по 17.30 выпустили пять «натовских» снарядов калибра 155 мм по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

17 марта ВСУ с помощью беспилотников атаковали пожарную часть в Горловке в ДНР. В результате пострадали два человека.