В Реутове военнослужащим СВО передали гуманитарную помощь

В фонде социальной поддержки населения Реутова состоялась встреча с участниками специальной военной операции и членами их семей. В ходе встречи депутаты совета депутатов Реутова, а также представители организаций и волонтеры пообщались с бойцами и передали им необходимую гуманитарную помощь: квадрокоптер, РЭБ, кабель и другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Нет сейчас более важных дел в стране, чем специальная военная операция и помощь нашим ребятам. Каждый из 320 — наш человек. Хочу сказать спасибо ребятам, которые работают на благо России. А также хочу поблагодарить волонтеров», — сказал председатель совета депутатов Реутова Николай Ковалев.

Он вручил 11 волонтерам Благодарственные грамоты от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Грамотой за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку СВО, были удостоены координатор местного отделения фонда «Защитники Отечества» Мария Плюснина и депутат городского Совета Елена Питьева. Председатель управкома «НПО Машиностроения» Вениамин Алайкин наградил 13 волонтеров медалями за содействие СВО.

«Рад видеть людей, которые помогают нашим ребятам. Немного вас таких, которые по зову сердца, с открытой душой, невзирая на условия домашние и на работу, помогают нашим бойцам и жителям пострадавших областей», — сказал Вениамин Алайкин.

В Реутове продолжается набор на военную службу по контракту. Получить дополнительную информацию о работе центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф. Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 23 или по телефону 8 (909) 903-54-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.