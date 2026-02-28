В Реутове состоялось выездное заседаниепопечительского совета фонда «Защитники Отечества»

27 февраля в подмосковном Реутове состоялось первое выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Такой формат позволяет определить наиболее важные вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам СВО и членам их семей, а также получить обратную связь в регионах от ветеранов СВО, сотрудников филиалов фонда и органов власти, сообщила пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В заседании приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, представители центрального аппарата и филиалов фонда «Защитники Отечества», а также региональных органов власти.

«Сегодня мы проводим выездное заседание попечительского совета в муниципальном отделении фонда в Реутове. Такие отделения — новый формат нашей работы. На сегодняшний день в трех субъектах РФ мы создали дополнительные центры. В Московской области у нас их три, в ДНР и ЛНР — по пять. Это связано с безопасностью и большой протяженностью регионов. Выездной формат заседаний дает возможность узнать мнение самих героев и их близких и знакомит с опытом регионов. Наиболее эффективные практики распространяются на другие субъекты. Такое взаимодействие позволяет регионам оперативно обмениваться опытом и лучшими практиками», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В рамках заседаний попечительского совета определен ряд ключевых тем, требующих пристального внимания. Прежде всего это оказание медицинской помощи, содействие в прохождении диспансеризации ветеранам СВО и психологическая поддержка, обеспечение героев с инвалидностью техническими средствами реабилитации и адаптацией жилых помещений, трудоустройство, вовлечение их в занятия адаптивным спортом, оказание юридической помощи.

«В Подмосковье участники СВО и их семьи могут получить меры социальной поддержки в каждом МФЦ региона — это порядка 77 мер, из них 36 — региональные. Комплексную поддержку уже получили свыше тысячи бойцов. Мы первый регион в стране, где услуги военного социального центра бойцы и их семьи получают рядом с домом — в 218 офисах МФЦ. Забота об участниках СВО, их семьях — это наш приоритет. По решению губернатора региона, мы расширяем летний отдых для детей участников СВО, и в этом году в наших детских лагерях отдохнут вдвое больше ребят — около 6 тысяч», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Отдельным блоком участники совета рассмотрели развитие инфраструктуры фонда в регионах. Филиалы фонда остаются основными точками обращений ветеранов, и именно на уровне территорий важно обеспечивать доступность всех сервисов и механизмы взаимодействия с органами власти, медицинскими учреждениями, центрами реабилитации и протезирования, службами занятости и образовательными организациями.

«Для Московской области проведение выездного заседания Попечительского совета — это возможность продемонстрировать региональную модель сопровождения ветеранов СВО и их семей. Наличие муниципальных отделений и социальных координаторов в каждом городском округе позволяет нам обеспечивать адресную помощь и оперативно решать вопросы любой сложности. Наша задача — сохранить высокое качество сопровождения и продолжать масштабировать лучшие практики», — подчеркнула руководитель филиала фонда по Московской области Ольга Ермакова.

Участники заседания обсудили дальнейшие шаги по укреплению сети филиалов фонда и повышению качества сопровождения ветеранов и их семей на местах. Уже открыты муниципальные отделения фонда в трех регионах: в Московской области — три, в Луганской Народной Республике — пять, в Донецкой Народной Республике — семь.

Важной темой повестки стало взаимодействие фонда с регионами в государственной информационной системе «Защитник Отечества». Участники отметили важность создания единого цифрового контура, который обеспечит прозрачность и оперативность обмена информацией. Система помогает вести клиентский путь героев и их близких, которые обращаются в фонд, видеть статистику, эффективно распределять нагрузку сотрудников. Главная цель — оптимизировать рабочие процессы и дать возможность социальным координаторам больше времени уделять поддержке героев СВО и членов их семей.

«Филиалы и региональные власти, которые интенсивно используют ГИС „Защитники Отечества“, видят в ней прозрачный инструмент получения обратной связи. Соцкоординаторы могут видеть, где и на какой стадии находится исполнение задачи, а также сроки ее выполнения. Сейчас мы начали интенсивно подключать муниципалитеты для решения вопросов предоставления муниципальных услуг. Процесс понятен, задачи не теряются и всегда под контролем. Также региональные власти будут видеть, что происходит в субъекте и в муниципалитетах с мерами поддержки, что надо улучшить», –сказал заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Николай Третьяков.

Также попечительский совет рассмотрел вопрос взаимодействия фонда с региональными некоммерческими организациями в рамках реализации грантовых проектов в интересах участников СВО и их семей. НКО обладают уникальными компетенциями и опытом работы «на земле», а грантовые конкурсы позволяют поддерживать различные инициативы и проекты по реабилитации, профессиональной переподготовке и поддержке семей защитников.

В планах совета и дальше регулярно проводить такие выездные заседания в регионах. Этот формат уже хорошо себя зарекомендовал. На местах можно лучше разобраться в ситуации, получить обратную связь как от филиалов фонда, так и от самих ветеранов, определить наиболее острые темы и сразу их рассмотреть для оперативного решения. Следующие заседания планируется провести в Дальневосточном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, в частности в республиках Бурятия и Саха (Якутия), в Ленинградской и Ростовской областях. Ключевая тема каждого — оказание комплексной поддержки защитникам и их родным.

«Поддержка участников специальной военной операции и их близких — наш безусловный приоритет. Мы обязаны окружить вниманием и заботой каждого, кто сегодня защищает интересы нашей страны, стать для них надежным тылом здесь, дома. Вместе с бойцами мы решаем вопросы комплексно: от медицинской реабилитации и социальной адаптации до помощи в трудоустройстве. В округе работают первый в стране муниципальный отдел фонда „Защитники Отечества“, Комитет по делам ветеранов и патриотическому воспитанию, организованы бесплатные спортивные тренировки, реализуется программа по переобучению. Все это делается для того, чтобы каждый ветеран чувствовал уверенность в завтрашнем дне», — заявил глава городского округа Реутов Алексей Ковязин.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.