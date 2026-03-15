В Реутове прошло благотворительное мероприятие в поддержку участников СВО

15 марта в реутовском Центральном парке состоялось благотворительное мероприятие «Добрые дела СВОим героям», посвященное поддержке наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. В рамках акции реутовчане собрали и подготовили к отправке очередную партию гуманитарного груза военнослужащим на передовую, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Мероприятие открыла выставка обмундирования ВС РФ, которую организовала Ассоциация ветеранов СВО Реутова. Кроме того, все желающие познакомились с работами воспитанников художественной школы на экспозиции «Портрет героя». В ходе акции «Письмо солдату» юные реутовчане и волонтеры подготовили для наших бойцов письма и открытки.

Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели для жителей города квест «Код подвига: Герои Отечества». Реутовчане проверили свои знания о событиях отечественной истории и героях России в теоретическом и практическом блоках заданий.

На территории Центрального парка также прошла серия мастер-классов — «Тепло СВОим», «Чай для СВОих», «Завтрак героев» и «Тактические браслеты», в рамках которых неравнодушные жители подготовили небольшие подарки военнослужащим. Каждое доброе дело станет для наших ребят на передовой весточкой из дома, где их ждут и благодарят за мужество и стойкость.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.