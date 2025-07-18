В Реутове прошла встреча с участниками СВО

В четверг в городском округе Реутов состоялось патриотическое мероприятие «Встреча с Героем». Оно прошло в рамках партийного проекта «Успех в единстве поколений», направленного на укрепление связи поколений, поддержку участников специальной военной операции, волонтеров и граждан, проявляющих активную жизненную позицию. Ою этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие глава местной общественной приемной партии «Единая Россия» Анна Бабалова, бойцы СВО, их семьи, представители волонтерского движения, активные жители округа № 2, члены «Молодой гвардии» и сторонники партии.

Мероприятие открыла Анна Бабалова. В своем вступительном слове она отметила, что встреча стала уже 253-й с начала проведения СВО. Особое внимание было уделено значимой дате — годовщине начала Сталинградской битвы — как символу мужества, силы духа и единства народа в истории нашей страны.

О событиях Великой Отечественной войны и их влиянии на современное общество рассказала Ирина Весницкая, предоставив историческую справку. Волонтеры Ирина Кулясова и Ольга Родионова поделились личным опытом оказания помощи участникам СВО и их семьям. За активную деятельность Ирина Кулясова была награждена благодарственным письмом. Герои сегодняшнего времени — бойцы СВО, присутствующие на встрече, также получили благодарственные письма.

В числе награжденных — пятеро участников специальной военной операции. Поддержка в этот день прозвучала и в адрес родных военнослужащих. С докладом о работе по сбору и передаче гуманитарной помощи выступил представитель НПО машиностроения Алексей Левицкий. Он подчеркнул, что предприятие и город систематически оказывают поддержку военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО.

Завершилась встреча передачей гуманитарной помощи. Подобные мероприятия — важная часть патриотического воспитания и общественной поддержки. Они дают возможность каждому почувствовать сопричастность к общему делу и ощутить благодарность общества за активную гражданскую позицию и реальную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.

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