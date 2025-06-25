В Реутове продолжается реализация комплексной поддержки ветеранов СВО

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко посетил семью ветерана СВО. Глава семьи — Роман, участник специальной военной операции, награжденный медалью Суворова и медалью «За спасение погибающих». Он в одиночку воспитывает свою дочь Арину, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе встречи были обсуждены важные вопросы, касающиеся дальнейшей поддержки ветерана и его семьи со стороны муниципалитета и региональных структур. Особое внимание уделили вопросам социальной адаптации, вовлечения в общественную жизнь города и поддержки в воспитании дочери.

По поручению председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова глава Реутова вручил Арине подарок — велосипед, о котором она давно мечтала. Этот знак внимания стал для семьи не просто сюрпризом, но и подтверждением того, что в Реутове забота о ветеранах выходит далеко за рамки формальных решений.

Роману было предложено вступить в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, чтобы участвовать в создании и развитии системы адаптации демобилизованных военнослужащих. Его боевой опыт и жизненные знания необходимы для выстраивания эффективных форм работы с другими участниками СВО, особенно в вопросах патриотического воспитания молодежи.

Ранее администрация Реутова под руководством Филиппа Науменко подписала соглашение о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Документ предусматривает комплексную поддержку ветеранов, включая помощь в трудоустройстве, юридическое сопровождение, медицинскую и психологическую поддержку, социализацию и обучение. Это соглашение стало основой для системной работы с теми, кто вернулся из зоны боевых действий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.