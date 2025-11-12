В Реутове начал работу первый в стране муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

Это проект, запущенный по решению Наблюдательного совета фонда для повышения доступности помощи ветеранам СВО и их семьям. Московская область была выбрана для его реализации наряду с ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый центр, расположенный в городском МФЦ, будет обслуживать не только Реутов, но и близлежащие города: Балашиху, Люберцы и Королев.

Торжественное открытие состоялось 7 ноября в рамках рабочего визита председателя фонда «Защитники Отечества», Статс-секретаря — замминистра обороны РФ Анны Цивилевой. Она ознакомилась с организацией работы центра и вручила ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО с тяжелыми травмами. При поддержке Президента России фонд уже выдал более 400 таких машин, а до конца года планирует довести показатель до 500.

На мероприятии также присутствовали вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева и глава Реутова Филипп Науменко.

Создание таких филиалов в крупных муниципалитетах позволит сделать адресную помощь ветеранам и их близким более качественной и оперативной, приблизив ее непосредственно к месту их проживания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.