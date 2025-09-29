В Реутове для ветеранов СВО и их семей провели экскурсию на завод протезирования

В Реутове по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается системная работа по адаптации и возвращению к мирной жизни участников специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках этой деятельности администрация города совместно с ассоциацией ветеранов СВО, Фондом социальной поддержки населения и бизнес-сообществом организовали для военнослужащих и членов их семей ознакомительное мероприятие на одно из старейших предприятий города.

Данная инициатива реализуется в рамках проекта «Промышленный туризм Московской области», стартовавшего в Реутове. Основная цель таких встреч — ознакомить участников СВО и их близких с работой ведущих предприятий города, их производственным потенциалом и возможностями для дальнейшего трудоустройства, способствуя тем самым их успешной социальной и профессиональной интеграции.

Участники посетили «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования» — филиал АО «Московское ПрОП». Это уникальное предприятие, которое в 2024 году отметило свой 80-летний юбилей, является крупнейшим в России и СНГ производителем специализированных протезно-ортопедических изделий. Его история началась в 1944 году с небольшой мастерской при военном госпитале, а сегодня это современное производство, применяющее передовые технологии.

Ассортимент завода насчитывает порядка 380 видов высококачественной продукции, включая экзопротезы, искусственные стопы и кисти, корригирующие приспособления, бандажи, ортопедические стельки и многое другое. Предприятие является единственным в стране производителем уникального противопролежневого матраца из натурального латекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.