В РАН допустили, что сценарий военного разгрома ВСУ возможен в 2025 году

В украинском конфликте в этом году возможен сценарий военного разгрома ВСУ при определенном стечении обстоятельств, сообщает РИА Новости .

Как отмечено в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, подобный сценарий требует, кроме формирования некоторых внешних трендов, еще и допресурсов, и оргусилий со стороны РФ. Еще на момент написания прогноза он не рассматривается в качестве основного.

Там также уточняется, что политическая система в Киеве на сегодняшний день сохраняет высокую устойчивость, несмотря на усталость людей от военных действий и уменьшение доверия к власти в стране.

Специалисты добавили, что глава государства Владимир Зеленский понизил роль парламента и ограничил значение местных «олигархов» в политической системе Украины, а оппозиция страны ушла за пределы политического поля.