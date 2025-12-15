В Раменском стартовал проект «Ребята нашего двора»

Гостями премьерного мероприятия стали студенты Раменского дорожно-строительного техникума. Они смогли увидеть уникальную фотовыставку портретов участников СВО и ветеранов боевых действий, воевавших в Афганистане и на Северном Кавказе, рассмотреть кадры из поездок «за ленту» гуманитарного конвоя «Раменское», послушать о том, что увидели волонтеры в прифронтовой зоне, потрогать боевое «железо», привезенное с передовой. А главное, лично пообщаться с ветеранами. Это и есть цель проекта — знакомство с людьми, которые с первых дней остаются верными воинскому долгу и присяге, любящими свою Родину и Отечество, отстаивающими честь России в вооруженных конфликтах.

«Этот проект посвящен защитникам Отечества, участникам боевых действий разных лет. Мы часто слышим о них в новостях, мы видим их лица на плакатах, говорим об их подвигах. И кажется, что они находятся в какой-то другой, особенной, реальности. Но герои живут рядом с нами, мы ходим с ними по одним и тем же улицам, паркуем рядом машины у дома. Они также задумчиво пьют чай, думая о судьбе и вглядываясь в вечернее небо. Проект „Ребята нашего двора“ создан, чтобы увидеть в героях обычных людей, которые однажды оказались перед выбором и, сделав его, смогли подняться над обыденностью», — отмечают организаторы проекта.

В их числе советник президента Московского областного общественного фонда помощи ветеранам подразделений специального назначения «Защита Отечества» Владимир Курдюков, фотокорреспондент, член Союза журналистов Подмосковья Егор Седов, Ассоциация ветеранов СВО Раменского муниципального округа и ее руководитель Александр Кулик и художественный руководитель КДЦ «Дементьевский» Виктория Жукова.

Старт проекту был дан. В мероприятии также приняли участие артисты Раменского муниципального округа. В КДЦ «Дементьевский» в этот день царил настоящий дух патриотизма, что еще раз подчеркивало, что задумка, которую решили реализовать взрослые, вполне интересна молодому поколению.

«Поддерживаю данную инициативу и выражаю уверенность в успешном развитии проекта «Ребята нашего двора», — подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.

