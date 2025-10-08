В Раменском парке появилась аллея памяти участников СВО

сегодня в 13:52

В Раменском стартовала эколого-патриотическая акция «Береги и помни». Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Раменского муниципального округа участники мероприятия высадили более 50 берез, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новая аллея создана в память об участниках специальной военной операции. Выбор березы для посадки организаторы назвали символичным — это дерево традиционно считается олицетворением стойкости, единства и любви к Родине. Каждое высаженное дерево несет в себе глубокий смысл, становясь символом памяти.

Акция «Береги и помни» объединяет две важные составляющие: улучшение экологической обстановки в городе и патриотическое воспитание жителей. Организаторы отмечают, что новая аллея станет местом, где горожане смогут почтить память участников СВО.

Инициатива также призвана способствовать воспитанию подрастающего поколения и формированию у молодежи уважения к истории страны и ее героям.

До конца текущей недели в рамках акции «Береги и помни» планируется высадить еще свыше 100 деревьев на территории парка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.